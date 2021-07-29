Функциональность программы будут проверять 29 и 30 июля

В российской столице запустили тестирование системы дистанционного голосования. Эту программу будут использовать во время выборного процесса осенью текущего года. Многие москвичи уже успели проголосовать. Пока никаких нареканий на работу системы нет. За процессом бдительно следят разработчики, а также сторонние наблюдатели.



В данном мероприятии могут поучаствовать все жители Москвы старше 18 лет. Единственным требованием является наличие заполненной учетки на сайте mos.ru.

Разработчики позаботились о защите программы от ботов. Для того чтобы отдать свой голос, нужно пройти верификацию с помощью мобильного телефона, привязанного к учетной записи. Протестировать систему можно до 19:59 30 июля.

Основной задачей данного мероприятия является проверка готовности программы дистанционного голосования к предстоящим выборам. Ответственные лица хотят убедиться, что людям удобно использовать данную систему, и она работает без сбоев.

Во время тестирования москвичам предложили высказать свое мнение по поводу обязательной вакцинации от коронавируса для некоторых категорий граждан, а также ответить на вопрос о развитии личного и городского транспорта.

В тестовом мероприятии также участвуют хакеры. Их задача – проверить надежность программы. Если кому-то удастся обнаружить уязвимые места, он получит денежное вознаграждение.

Напомним, в период с 17 по 19 сентября состоятся выборы в Государственную думу. У москвичей будет возможность отдать свой голос дистанционно на сайте mos.ru.