Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" волонтерское движение в Москве

Собянин обсудил с кандидатами от "Единой России" волонтерское движение в Москве
Фото: Александр Авилов/ АГН «Москва»
Мэр Москвы поддержал идею создания "доброцентров" в округах и районах

Глава столицы Сергей Собянин на встрече с кандидатами в депутаты ГД РФ от партии "Единая Россия" обсудил развитие волонтерского движения. Мэр поддержал инициативу Артема Метелева – единоросс предложил создать "доброцентры" в районах и округах Москвы. Это точки сбора и поддержки тех, кто хочет приносить пользу соседям и столице. Идею Собянин назвал правильной и заверил, что она непременно будет реализована.

Отметим, что на протяжении последних лет в городе успешно развивается движение волонтеров. Они участвуют в самых разных сферах жизни Москвы – это и образования, и здравоохранение, и экология.

К этому моменту порядка 20% жителей столицы задействованы в волонтерском движении. Число таких людей значительно выросло – для сравнения: в 2016 году волонтеров в Москве было 7%. Собянин озвучил свежие данные, которые получил в ходе исследований "Мосволонтер". Так, большую часть в движении волонтеров, 43,4%, составляют работающие граждане. Средний возраст участников – 29 лет. активно участвуют в движении добровольцев студенты – 27,4%, и школьники – их 15,7%.

Особенно актуальной помощь волонтеров была во время пандемии ковида. Они помогали поддержать пожилых москвичей, доставляя еду и лекарства, информировали граждан в колл-центрах, были донорами крови.

Власти Москвы активно поддерживают движение добровольцев. Волонтерство – символ и пример гражданского общества, которое строится на самоорганизации. Именно благодаря поддержке города, не на словах, а на деле, и развивается такими темпами это движение.

В городе успешно работает крупнейших в стране центр поддержки "Мосволонтер", членами которого являются более 125 тысяч человек, создан молодежный центр волонтеров на Ленинградском проспекте. Собирать предложения по популяризации движения добровольцев и их поощрению призван проект ГКУ "Новые технологии управления" и столичного Комитета общественных связей и молодёжной политики "Волонтеры Москвы".

Инициатива по созданию центров в округах и районах столицы может претвориться в жизнь уже в ближайшее время. Это облегчит жизнь добровольцам – не придется колесить по всему городу, найти себе занятие можно будет рядом с домом. Кроме того, легче будет искать единомышленников и объединяться с ними.

Пойдет это на пользу и городу – с появлением "доброцентров" вся Москва получит внимание волонтеров.

Пришло время, когда людям нужно объединиться ради благих целей – философия индивидуализма уходит в прошлое. Город же, в свою очередь, поддержит волонтеров по максимуму.

Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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