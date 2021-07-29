Британский премьер-министр не впервой попадает впросак с этим аксессуаром

В Сети активно распространяется видео, на котором премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступил в неравную схватку с зонтом. Борьба с полезным в дождливую погоду аксессуаром происходила на глазах принца Чарльза, который не сумел сдержать смех, глядя на своего высокопоставленного поданного.



Забавный инцидент случился на торжественной церемонии открытия мемориала, посвященного павшим на службе полицейским. Погода в этот день было ненастная: тучи затянули небеса и обрушились на британскую землю сильным дождем. Гости церемонии расположились на стульях прямо под открытым небом, так что спасти их от осадков мог только зонт.

Джонсон решил воспользоваться этим аксессуаром, однако далеко не сразу смог совладать с ним. Сначала устройство не хотело открываться, а затем и вовсе вернулось на изнанку. За этим действом наблюдал принц Чарльз, который в итоге начал смеяться в голос.

Сражение главы британского правительства с зонтом попало на видео и тут же разлетелось по интернет-пространству. Эпичные кадры публикуют авторы телеграм-канала РИА "Новости".

Любопытно, что это не первый забавный инцидент с Борисом и зонтом. Недавно публика потешалась над тем, что государственный деятель так неудачно держал зонтик над головой, что промок до нитки.

Стоит отметить, что зарубежные политики нередко становятся причиной для смеха. Недавно глава США Джо Байден позабавил общественность, запутавшись в американских президентах.