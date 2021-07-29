Со стихией могут столкнуться жители Камчатки и Курильских островов

У берегов Аляски накануне произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,2. Позже американцев предупредили об опасности цунами. Океанолог Александр Рабинович сообщил, что стихия может дойти и до России. По некоторым данным, это может произойти в течение нескольких часов.

Как объяснил специалист, цунами стало следствием подземных толчков. Теперь пострадать могут жители регионов, которые граничат с Тихим океаном – Курильских островов и Камчатки.

Однако переживать не стоит, потому что, как уверяет океанолог, пока высокие волны достигнут берегов России, они уже утратят свою разрушительную силу. Волноваться, скорее, стоит тем, кто сейчас находится на Гавайских островов.

Для россиян же последствия разбушевавшейся стихии "не самые опасные", уверен Рабинович.

Эксперт указал на еще одну важную деталь – механизм очага землетрясения. В случае, если оно обладает вертикальной подвижкой, то цунами будет сильным. опасным, при горизонтальной поводов для волнений гораздо меньше.

Как пишет РИА ФАН, у берегов Камчатки уже были зафиксированы толчки магнитудой 4,3. Благо, обошлось без разрушений и пострадавших.