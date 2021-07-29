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Сотрудниками Домодедовской таможни были изъяты незадекларированные смартфоны Apple iPhone последних моделей 11 и 12 Pro.
В ходе проверки не были предоставлены никакие документы, которые подтверждали бы факт декларирования. 396 айфонов прибыли из Киргизии, а общая их рыночная стоимость составляет около 43 миллионов рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Предварительная сумма таможенных платежей в случае декларирования составит порядка 8,5 миллионов рублей.
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