Всего через границу пытались провезти 396 телефонов

Сотрудниками Домодедовской таможни были изъяты незадекларированные смартфоны Apple iPhone последних моделей 11 и 12 Pro.

В ходе проверки не были предоставлены никакие документы, которые подтверждали бы факт декларирования. 396 айфонов прибыли из Киргизии, а общая их рыночная стоимость составляет около 43 миллионов рублей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Предварительная сумма таможенных платежей в случае декларирования составит порядка 8,5 миллионов рублей.