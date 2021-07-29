Всегда в шапке: почему женщины в Советском Союзе не снимали головной убор в помещении

Всегда в шапке: почему женщины в Советском Союзе не снимали головной убор в помещении
Фото: Aleksandr Schemlyaev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
В Сети нашли объяснение странной традиции

В социальных сетях появились архивные кадры, на которых запечатлены советские женщины. На снимках заметно, что часть посетительниц московских музеев стоят в головных уборах даже в помещении. Автор поинтересовалась, мол, что за странная традиция не снимать шапки, даже если приходишь в музей или на работу. Осведомленные пользовательницы дали ответ.

Причем объяснений нашлось несколько. Сама распространенная версия – шапки нельзя было сдавать в гардероб. 

"Шапку в гардеробе не принимали, в рукав меховую шапку тоже не засунешь, в руках что ли носить? Вот и оставляли на голове", 

– написала одна из девушек. 

Другие добавили, что меховая шапка в те времена была дорогим удовольствием, а работники гардероба не несли за нее никакой ответственности. Тем более, что головные уборы часто воровали даже на улицах. 

Вторую причину связали с тем, что не всегда у женщин было время и желание мыть и укладывать голову. Тем более, что под шапкой локоны все равно приминались. "А Вы видели прическу после шапки?" – в шутку спросила комментатор. 

Третьи и вовсе не увидели в такой традиции ничего странного, ведь, как уверяют в Сети, по этикету дамам  разрешено оставаться в шляпах в помещении. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о забавной реакции японского студента на русскую кухню. 

Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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