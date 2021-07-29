Все дело – в особых веществах под названием "флавоноиды"

Ученые из Гарвардского университета рассказали, как с возрастом сохранить способность мыслить здраво. Результаты исследования были опубликованы на страницах научного журнала Neurology.

Не секрет, что со временем когнитивные способности человека снижаются. Это может привести к деменции – приобретенному слабоумию.

Специалисты выяснили, что употребление в пищу некоторых продуктов позволяет замедлить старение мозга. Среди них – свежие овощи и фрукты.

Дело в том, что в овощах и фруктах содержатся так называемые флавоноиды – вещества, способные притормозить снижение когнитивных способностей человека.

В исследовании приняли участие практически 50 тысяч женщин и около 28 тысяч мужчин. Средний возраст первых составлял 48 лет, а вторых – 51 год. На протяжении 20 лет эксперты наблюдали за тем, как меняются умственные способности испытуемых в зависимости от их рациона питания.

Результаты не могли не удивить. У тех участников эксперимента, кто употреблял в пищу около 600 миллиграмм флавоноидов ежедневно, риск заработать возрастное слабоумие снизился на 20%.

Также ученые пришли к выводу, что можно замедлить старение мозга на три-четыре года. Для этого нужно употреблять плоды желтого или оранжевого цвета.

Ранее врач-диетолог Ксения Селезнева рассказала, кому нельзя есть большое количество фруктов. Так, диабетикам и людям, имеющим проблемы ЖКТ, нужно с осторожностью относиться к данному виду продуктов.