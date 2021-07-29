Мужчина был пьян

В подмосковном Кашире с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион" нашли автолюбителя, который сбил дорожный знак и скрылся с места ДТП.

Водитель сдавал назад, а после наехал на опору дорожного знака. Сотрудники правоохранительных органов вычислили нарушителя по камерам.

Им оказался местный 25-летний гражданин, который при этом был нетрезв. Его задержали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Ранее нарушителя уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.