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В подмосковном Кашире с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион" нашли автолюбителя, который сбил дорожный знак и скрылся с места ДТП.
Водитель сдавал назад, а после наехал на опору дорожного знака. Сотрудники правоохранительных органов вычислили нарушителя по камерам.
Им оказался местный 25-летний гражданин, который при этом был нетрезв. Его задержали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Ранее нарушителя уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
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