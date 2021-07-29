Камеры помогли найти нарушителя в Подмосковье

Мужчина был пьян

В подмосковном Кашире с помощью камер видеонаблюдения системы "Безопасный регион" нашли автолюбителя, который сбил дорожный знак и скрылся с места ДТП. 

Водитель сдавал назад, а после наехал на опору дорожного знака. Сотрудники правоохранительных органов вычислили нарушителя по камерам. 

Им оказался местный 25-летний гражданин, который при этом был нетрезв. Его задержали, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Ранее нарушителя уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Источник: Пресс-служба ГУРБ ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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