Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
Посол Молдавии в России Владимир Головатюк оказался в центре сексуального скандала. Его обвинили в домогательствах по отношению к одной из сотрудниц дипмиссии.
По имеющимся данным, инцидент произошел несколько недель назад. Головатюк пригласил в свою квартиру коллегу и попытался вступить с ней в интимную связь. Напуганная представительница дипмиссии смогла вырваться и убежать. Позже она сообщила о случившемся в полицию, передает портал Deschide.MD.
Спустя некоторое время информация дошла до руководства МИД. В итоге Владимира вызвали в Кишинев, чтобы разобраться в произошедшем.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, Головатюка отозвали на неопределенный период. Неизвестно, вернется ли он к исполнению своих обязанностей.
Примечательно, что в МИД отказались комментировать скандал с послом Молдавии в России.
Кстати, сам Владимир заявил, что вернулся в Республику в рамках своего отпуска. Якобы изначально он должен был отправиться отдыхать в июне, но из-за парламентских выборов отпуск пришлось перенести.
В должность посла Молдавии в России Головатюк вступил в декабре прошлого года.
Ранее стало известно о том, что молдавского посла в России Андрея Негуцу сняли с поста из-за скандала с анаболиками.
Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем
Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку