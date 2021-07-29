Представителя дипмиссии уже отозвали

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк оказался в центре сексуального скандала. Его обвинили в домогательствах по отношению к одной из сотрудниц дипмиссии.

По имеющимся данным, инцидент произошел несколько недель назад. Головатюк пригласил в свою квартиру коллегу и попытался вступить с ней в интимную связь. Напуганная представительница дипмиссии смогла вырваться и убежать. Позже она сообщила о случившемся в полицию, передает портал Deschide.MD.

Спустя некоторое время информация дошла до руководства МИД. В итоге Владимира вызвали в Кишинев, чтобы разобраться в произошедшем.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, Головатюка отозвали на неопределенный период. Неизвестно, вернется ли он к исполнению своих обязанностей.

Примечательно, что в МИД отказались комментировать скандал с послом Молдавии в России.

Кстати, сам Владимир заявил, что вернулся в Республику в рамках своего отпуска. Якобы изначально он должен был отправиться отдыхать в июне, но из-за парламентских выборов отпуск пришлось перенести.

В должность посла Молдавии в России Головатюк вступил в декабре прошлого года.

Ранее стало известно о том, что молдавского посла в России Андрея Негуцу сняли с поста из-за скандала с анаболиками.