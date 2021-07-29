Посол Молдавии в России попал в скандал - СМИ

Посол Молдавии в России попал в скандал - СМИ
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Представителя дипмиссии уже отозвали

Посол Молдавии в России Владимир Головатюк оказался в центре сексуального скандала. Его обвинили в домогательствах по отношению к одной из сотрудниц дипмиссии.

По имеющимся данным, инцидент произошел несколько недель назад. Головатюк пригласил в свою квартиру коллегу и попытался вступить с ней в интимную связь. Напуганная представительница дипмиссии смогла вырваться и убежать. Позже она сообщила о случившемся в полицию, передает портал Deschide.MD.

Спустя некоторое время информация дошла до руководства МИД. В итоге Владимира вызвали в Кишинев, чтобы разобраться в произошедшем.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел, Головатюка отозвали на неопределенный период. Неизвестно, вернется ли он к исполнению своих обязанностей.

Примечательно, что в МИД отказались комментировать скандал с послом Молдавии в России.

Кстати, сам Владимир заявил, что вернулся в Республику в рамках своего отпуска. Якобы изначально он должен был отправиться отдыхать в июне, но из-за парламентских выборов отпуск пришлось перенести.

В должность посла Молдавии в России Головатюк вступил в декабре прошлого года.

Ранее стало известно о том, что молдавского посла в России Андрея Негуцу сняли с поста из-за скандала с анаболиками.

Источник: Deschide.MD ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

На сбежавшего из Белоруссии диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог

Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем

Тихановская озвучила причину провала протестов в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты считает, что совершила ошибку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей