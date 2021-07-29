Лукашенко возмутился результатами белоруских спортсменов на Олимпиаде

Лукашенко возмутился результатами белоруских спортсменов на Олимпиаде
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Батька считает, что отрасль нуждается в серьезных реформах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил старания спортсменов, представляющих Республику на Олимпийских Играх в Токио. Он отметил, что народ хочет видеть хоть какие-то результаты.

Напомним, пока что спортсмены из Белоруссии не принесли в копилку страны медалей. Данный факт расстраивает Лукашенко.

"Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось?" – высказался Александр Григорьевич.

По мнению Батьки, решить проблему можно. Для этого необходимо финансировать только те команды, которые способны дать результат, передает БЕЛТА.

Лукашенко добавил – спортивная отрасль в Республике нуждается в реформах. Президент Белоруссии обратил внимание на то, что многие государства финансово не поддерживают спортсменов, но при этом атлеты нацелены на достижение хороших результатов.

В пример Александр Григорьевич привел спортсменов из Норвегии. Якобы "в богатейшей стране они не платят, а спортсмен считает за честь выступать за свою страну".

Батька заявил – он не против того, чтобы атлетам давали деньги. Однако эти поощрения должны быть заслуженными. 

Лукашенко считает, что те спортсмены, которые проявляют себя, имеют право жить хорошо. А другие попросту должны стараться достичь такого же уровня. 

Ранее журналист оценил действия белорусского лидера в отношении властей Литвы. 

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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