Москва запускает гастрономический проект "Лето в городе" на ярмарочных площадках

Желающих подробно познакомят с иностранной кухней

В российский столице продолжает распространяться ярмарочная торговля. В настоящее время в городе действует 125 площадок для подобных мероприятий, еще на 18 в скором времени москвичам предоставят возможность приобрести не только свежие продукты от фермеров, но и испробовать необычные блюда.

В рамках проекта "Лето в городе" предполагается поддержка местных рестораторов – свыше полусотни предприятий предложат горожанам распробовать необычные десерты. Речь идет более чем о 200 видах мороженого и варенья, а также особом ресторанном меню.

Желающие могут вкусить блюда из всех уголков России, Англии, Бельгии и других стран. Жителям РФ предоставят шанс познакомиться с традициями и культурой других народов. В меню войдут свежие морепродукты, мясные блюда, приготовленные на гриле, а также разного рода напитки.

Жители и гости столицы смогут также познакомиться с продукцией, представленной северокавказскими производителями. В их регионе выращиваются вкуснейшие ягоды, из которых делают оригинальные десерты. Сбор урожая проходит два раз за год, для заготовки используется исключительно родниковая вода. Гостям представят крафт-соусы, не содержащие консервантов, фруктовое и томатное варенье.

В центре Москвы заработают две площадки. Одна – на Тверской площади, вторая – на площади Революции. Остальные шестнадцать будут функционировать в районах города. Их посещение возможно в период с четверга по воскресенье. Обязательно использование средств индивидуальной защиты, действует правило социального дистанцирования.