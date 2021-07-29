В Турции из-за лесных пожаров началась эвакуация туристов

Обстановка ухудшается с каждым днем

В Турции вот уже несколько дней подряд напряженная обстановка из-за лесных пожаров. Сегодня огонь подобрался слишком близко к курортным районам, из-за чего началась эвакуация отелей. 

Стихия угрожает Аланье, Мармарису и Бодруму. По этой причине было принято решение об эвакуации, передает "Москва24".

На юг Турции были направлены три российских самолета Бе-200. Они участвуют в тушении пожаров, уточняет РИА "Новости". 

На данный момент в Турции находится достаточно большое количество российских туристов. Они описывают происходящую в стране ситуацию как "апокалипсис".

Примечательно, что некоторое время отдыхающие, приехавшие из России, старались не реагировать на стихийное бедствие. Они продолжали наслаждаться отдыхом, несмотря на вздымающийся в небо столб дыма и падающий пепел.

Источник: CNN Turk ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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