Обстановка ухудшается с каждым днем

В Турции вот уже несколько дней подряд напряженная обстановка из-за лесных пожаров. Сегодня огонь подобрался слишком близко к курортным районам, из-за чего началась эвакуация отелей.

Стихия угрожает Аланье, Мармарису и Бодруму. По этой причине было принято решение об эвакуации, передает "Москва24".

На юг Турции были направлены три российских самолета Бе-200. Они участвуют в тушении пожаров, уточняет РИА "Новости".

На данный момент в Турции находится достаточно большое количество российских туристов. Они описывают происходящую в стране ситуацию как "апокалипсис".

Примечательно, что некоторое время отдыхающие, приехавшие из России, старались не реагировать на стихийное бедствие. Они продолжали наслаждаться отдыхом, несмотря на вздымающийся в небо столб дыма и падающий пепел.