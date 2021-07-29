Но у государства еще есть шансы сохранить свою независимость

Власти Мозамбика на протяжении долгого времени закрывали глаза на растущую в регионе угрозу терроризма, в результате чего ситуация достигла критического уровня. Об этом, комментируя хаос, сложившийся в республике, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.



На сегодняшний день северо-восток Мозамбика находится под контролем боевиков "Ансар аль-Сунна", которые присягнули на верность "Исламскому государству*" (ИГ*, запрещено в РФ). Страна фактически погрузилась в хаос: на ее территории регулярно происходят террористические атаки, население живет в постоянном страхе и бедности.

В беседе с изданием "Век" Максим Шугалей назвал причины беспредела в Мозамбике. По его мнению, ответственность за происходящее несут сами власти.

"Власти долгое время закрывали глаза на растущую у них под носом угрозу для всего юго-востока Африки. Местные политики отчаянно делали вид, что у них в стране все хорошо, и армия подготовленная. Теперь они столкнулись с опасной ситуацией, которая вышла из-под контроля",

– считает Шугалей.

Осознав неспособность собственных вооруженных сил противостоять угрозе, руководство страны начало привлекать к борьбе с террористами сторонние силы. В стране в разное время присутствовали французские охранные фирмы, работающие вместе с концерном Total, южноафриканская ЧВК Dyck Advisory Group и даже российские специалисты. Последние, отмечает Шугалей, показали себя с наилучшей стороны.

"Всего один [российский] специалист погиб и несколько было ранены, тогда как мозамбикские военные просто-напросто бежали с поля боя, чтобы не попасть в плен и не быть убитым радикалами. С такими неподготовленными "союзниками" работать было практически невозможно, поэтому наши спецы покинули страну, и все вернулось на круги своя",

– рассказал глава ФЗНЦ.

При этом на Западе ходили слухи, будто среди россиян были бойцы "ЧВК Вагнера", однако никаких подтверждений эта информация не получила.

В дальнейшем из региона ушли французские охранники и представители южноафриканской ЧВК, а власти Мозамбика решили, что смогут справиться с террористами самостоятельно. Эти прогнозы так и не сбылись: весной 2021 года ситуация вновь начала обостряться и показала, что республике все еще необходима помощь.

Сейчас Мозамбик рискует повторить ошибку стран Ближнего Востока, ставших рассадником террористических войн и западной оккупации. Между тем пока у государства еще сохраняются шансы отстоять свою независимость и разорвать порочный круг, но медлить в этой ситуации нельзя, считает Максим Шугалей.