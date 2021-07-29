Москва - город волонтеров

Москва - город волонтеров
Фото: Софья Сандурская/АГН Москва
Столицу объединяют множество общественных движений

Москву по праву можно назвать городом волонтеров. Различные движения, помогающие медикам, экологам и учителям, объединяют более 20% москвичей. Для сравнения, в 2016 году этот показатель был лишь 7%.

Особенно заметной сила волонтеров стала во время пандемии, когда люди помогали развозить врачей, привозили пенсионерам продукты и лекарства, отвечали на вопросы в колл-центрах, сдавали кровь.

Волонтерское движение в Москве быстро развивается во многом благодаря активной поддержке городских властей и партии "Единая Россия".

Примером может стать создание "Мосволонтера" – крупнейшего в России ресурсного центра благотворительности, в котором зарегистрированы уже более 125 тысяч добровольцев.

Еще одна инициатива "Единой России", поддержанная мэром Москвы Сергеем Собяниным, – создание в Москве сети "доброцентров". "Кандидат в депутаты Государственной Думы Артем Метелев предлагает создать сеть окружных и районных "доброцентров" – точек сбора и поддержки людей, которые желают сделать что-то нужное и полезное для своих соседей и города в целом", – рассказал столичный градоначальник в своем блоге. 

Свой волонтерский центр появится в каждом округе или районе. Это особенно важно в таком большом городе, как Москва.

Эти центры позволят объединиться людям, которые хотят делать жизнь в своих районах лучше, найти единомышленников, тех, с кем они будут на одной позитивной волне.

Вместе они не только смогут сделать больше, они привлекут к добрым делам и объединят вокруг себя максимальное количество москвичей, тех, кто пока не решается присоединиться к волонтерству по каким-либо причинам.

Анна СОРОКИНА

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