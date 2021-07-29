В Москве появился новый туристический портал

Желающие смогут узнать, как добраться до нужного места и оформить визу

В российской столице запустили новый портал для туристов – Discovermoscow.com. Сайт стал объединением платформ #Москвастобой и официального туристического портала Discover.moscow.

Как отметила заместитель главы города Наталья Сергунина, речь идет об объединении двух сервисов. Программа позволит сэкономить время, которое затрачивается на поиск необходимой информации. Портал уже предлагает свыше 350 достопримечательностей – исторических объектов и памятников культуры. Существует и раздел с онлайн-экскурсиями, на них можно устроить себе виртуальные прогулки по городским улицам, памятным и знаковым местам истории.

По словам чиновницы, портал доступен на русском, английском и китайском языках. На новом сайте функционируют три раздела. Так, "Лучшее" позволяет ознакомиться с наиболее популярными в поисковом запросе для москвичей местах и событиях. Туда же можно отнести и интересные маршруты, созданные как для пеших, так и велосипедных прогулок.

В разделе "Гид #Москвастобой" пользователям предлагают ознакомиться с городскими парками и подкастами – в них освещают интересные факты о российской столице. В "Памятке туриста" рассказывают о том, как лучше всего добраться до нужного места на общественном транспорте и оформить визу.

Летом прошлого года правительство Москвы также запустило турсервис Russpass. На сайте можно ознакомиться с достопримечательностями и забронировать тур во все доступные места России. За год работы порталом воспользовались 1,3 миллиона человек.