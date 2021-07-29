Важно быть особенно аккуратными, чтобы не навредить растению

Через три недели после того, как клубника закончит плодоносить, необходимо взяться за обрезку листьев. Расскажем, для чего это нужно и как правильно проводить процедуру.

Зачем нужна обрезка

Обрезка не только положительно влияет на общее "состояние" растения, но и способствует увеличению урожая. Избавление от старой листвы помогает культуре укрепить иммунитет и подготовиться к зиме.

Как правильно проводить обрезку

Нужно избавляться от стелящихся по земле листьев, сильно наклоненных побегов и поврежденных частей растения.

Когда вы поняли, что необходимо срезать, возьмите в руки садовый серп. Соберите в охапку листья и легким движением ручного орудия отсеките все ненужное.

Будьте аккуратны – есть риск, что вы заденете важные части растения.

При обрезке желательно оставлять пеньки высотой пять сантиметров. Укорачивать еще больше не нужно, так как можно повредить генеративные почки, из которых лезет молодая листва.

Усы срезаются полностью. Единственное, не нужно трогать столоны – побеги, укорененные на рассаду.

Что делать со срезанной листвой

Использовать эту зеленую массу на компост нельзя. Дело в том, что на листьях могут размножаться вредные микробы и грибки. Они ставят под угрозу весь урожай.

По этой причине срезанную листву лучше всего отправить в костер.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как правильно ухаживать за клубникой. Внимание нужно уделять не только обрезке, но и поливу, подкормке, окучиванию, а также рыхлению почвы.