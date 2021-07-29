Дочка "Норникеля" получила иск из-за разлива нефти

Ущерб оценивается в огромную сумму

Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало иск к акционерному обществу "Норильско-Таймырская энергетическая компания" о взыскании компенсации за вред, нанесенный водным ресурсам из-за утечки нефтепродуктов. Сумма иска составила 58,65 млрд рублей.

В ведомстве заявили, что оценивают причиненный ущерб в виде смерти рыбы на 3,6 млрд, в 55 миллиардов оценено восстановление прежнего биосостояния водной акватории, передает телеканал "360".

Напомним, в мае прошлого года из-за повреждений одного из резервуаров, который принадлежит ответчику, просела опора фундамента. Ситуация привела к разливу 21 тыс. тонн дизельного топлива. Позднее Ростехнадзор заявил, что причиной техногенной аварии стали недостатки, допущенные при проектировании, а также отсутствие должного контроля за эксплуатацией сооружений.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

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