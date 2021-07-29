Девушка не могла сдержать слез

В четверг, 29 июля, российские рапиристки Инна Дериглазова, Лариса Коробейникова, Марта Мартьянова и Аделина Загидуллина одержали победу на Олимпийских Играх в Токио. Не обошлось без непредвиденных ситуаций – одна из спортсменок, Мартьянова, получила травму ноги прямо во время соревнований.

В третьем, решающем, бою Марта подвернула ногу. Девушка прекрасно понимала – если она сейчас снимется с соревнований, то всей команде засчитают поражение. Отдавать золото француженкам ей не хотелось. Тогда фехтовальщица приняла решение бороться до конца.

Массажист Александр Буров оказал Мартьяновой помощь. Он притупил боль спортсменки с помощью заморозки. Стиснув зубы, россиянка вернулась к своей противнице.

В итоге девушка одержала блестящую победу. Однако после того, как радость триумфа немного утихла, вернулась сильная боль в ноге.

Из зала, где проходила церемония награждения, Марту увозили на инвалидном кресле, передает РИА "Новости". На видео, опубликованном в официальном Телеграм-канале информагентства, заметно, как Мартьянова плачет от счастья.

Сама фехтовальщица считает, что повредила связки. Медицинское обследование покажет, какую именно травму получила олимпийская чемпионка.

На данный момент Россия занимает четвертое место в медальном зачете. В тройку лидеров входят Япония, Китай и США, напоминает МИР24.

Ранее стало известно о том, что российские баскетболисты завоевали серебро на Олимпиаде. В финале они уступили сборной Латвии.