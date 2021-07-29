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Каша была одним из самых распространенных блюд у наших предков. На Руси ее готовили не только по случаю праздника, но и в обычные дни. Существовали даже особые приметы, связанные с процессом потребления каши.
Чаще всего хозяйки варили овсянку, пшенку, рис и гречку.
Считалось, что в кашу нужно обязательно добавить кусочек масла. Если этого ингредиента в доме не оказывалось, хозяйки готовили что-то другое. Крестьяне верили – каша, в которой нет масла, утрачивает свои полезные качества.
Если наши предки хотели, чтобы ребенок в семье рос здоровым, они проводили специальный обряд. Глава семейства должен был обильно посолить лежащую в ложке кашу, после чего съесть ее. Затем пустой столовый прибор подкидывался вверх.
Если на дне горшка после приема пищи оставалось немного каши, сосуд убирали на самое высокое место в доме. Таким образом люди привлекали к себе удачу и благополучие.
Когда у кого-то из членов семьи был день рождения, остальные домочадцы прибегали к особому ритуалу. На праздничный пирог обильно намазывалась каша. После этого выпечку поднимали над головой именинника и делили между собой. В соответствии с приметами, это обещало виновнику торжества долгую счастливую жизнь.
Гости, которым была предложена каша, должны были полностью опустошить тарелку. В противном случае в семье хозяев дома начнет болеть ребенок.
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