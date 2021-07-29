На Подмосковье надвигается обрушившийся на Европу циклон

При этом погода будет жаркой

Представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предубедил о том, что Московская область окажется под влиянием циклона, из-за которого непогода бушевала на территории нескольких европейских государств. Однако опасаться не стоит – разрушительных последствий он не принесет. 

По словам синоптика, ожидаются кратковременные дожди. Так, в пятницу выпадет примерно до 13 миллиметров осадков.

В субботу же дождей не будет. А вот воскресенье и начало следующей недели заставит жителей региона брать с собой зонт.

Что касается температуры воздуха, то 30 июля столбик термометра поднимется до +25˚C. В выходные ожидается до +28˚C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщал, что затопивший Европу циклон затронет Россию. 

Источник: Интернет-издание "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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