Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
Представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предубедил о том, что Московская область окажется под влиянием циклона, из-за которого непогода бушевала на территории нескольких европейских государств. Однако опасаться не стоит – разрушительных последствий он не принесет.
По словам синоптика, ожидаются кратковременные дожди. Так, в пятницу выпадет примерно до 13 миллиметров осадков.
В субботу же дождей не будет. А вот воскресенье и начало следующей недели заставит жителей региона брать с собой зонт.
Что касается температуры воздуха, то 30 июля столбик термометра поднимется до +25˚C. В выходные ожидается до +28˚C, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщал, что затопивший Европу циклон затронет Россию.
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