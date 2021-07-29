Главврач Коммунарки напомнил в ходе лекции на "Знании" о важности вакцинации

Только иммунизация населения позволит победить инфекцию, отметил специалист

Залогом для победы над коронавирусной инфекцией является только вакцинация. Об этом заявил главный врач ГБУЗ "Городская клиническая больница №40" в Коммунарке Денис Проценко, выступая в эфире Российского общества "Знание" в ходе акции "Разберемся в вакцинах вместе"

Специалист поведал о том, как медучреждение готовилось в самом начале пандемии к приему ковидных больных: операция по перепрофилированию клиники в инфекционку за десять дней потребовала немало усилий. Хирургам и онкологам пришлось стать инфекционистами. Однако врачебный персонал быстро обучился и начал лечить пациентов от коронавируса.

Клинические рекомендации разрабатывались "с колес": пользовались публикациями коллег из Китая, которые первые столкнулись с пандемией, небольшие исследования позднее стали проводить в Европе.

"Это была напряженная работа – как лечебная, так и научная, в силу того что мы имели очень ограниченные знания по коронавирусу", – поделился Проценко.



Специалист напомнил о важности социального дистанцирования и ношения масок: расслабляться никому нельзя. При этом вакцинацию вкупе с созданием иммунитета нельзя назвать защитой от коронавируса: инфицирование является неизбежным фактом, однако человек может минимизировать тяжесть течения заболевания. Вакцинация, отметил Проценко, способна поставить крест на попытках вируса мутировать, а также добиться прекращения пандемии.

По словам главврача Коммунарки, россиянам следует проявлять гражданскую ответственность и проходить вакцинацию, не дожидаясь очередной волны. Только так можно подготовить организм человека к контакту с коронавирусом.