В тестировании системы онлайн-голосования приняли участие более 90 тыс. человек

В тестировании системы онлайн-голосования приняли участие более 90 тыс. человек
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
Система работает стабильно, серьезных сбоев не зафиксировано

В Москве продолжается тестирование системы онлайн-голосования. По состоянию на 17:00 мск в тестировании приняли участие около 90 тысяч человек. 

В ходе тестирования жителей столицы просят ответить на два вопроса – об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции и о путях развития личного и общественного транспорта в городе. 

Принять участие в голосовании могут совершеннолетние жители столицы, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться при помощи своей учетной записи и перейти по ссылке.

Общегородское тестирование системы электронного дистанционного голосования завершится 30 июля в 20:00 мск. За его ходом постоянно наблюдают члены общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, представители общественных организаций, Департамента информационных технологий города и члены технической группы по электронному голосованию.

Система электронного голосования получила высокую оценку международных экспертов. В 2019 и 2020 годах наблюдатели в рамках визита в общественный штаб по наблюдению за выборами заинтересовались электронным голосованием и назвали изменения в российском избирательном процессе позитивными и прогрессивными, а опыт России в проведении онлайн-голосования – уникальным.

Кроме того, систему онлайн-голосования проверяли специалисты в области информационных технологий из США, Германии, Нидерландов, Франции и стран Юго-Восточной Азии.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Анна СОРОКИНА

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