В тестировании системы онлайн-голосования приняли участие более 90 тыс. человек

Система работает стабильно, серьезных сбоев не зафиксировано

В Москве продолжается тестирование системы онлайн-голосования. По состоянию на 17:00 мск в тестировании приняли участие около 90 тысяч человек.

В ходе тестирования жителей столицы просят ответить на два вопроса – об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции и о путях развития личного и общественного транспорта в городе.

Принять участие в голосовании могут совершеннолетние жители столицы, у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться при помощи своей учетной записи и перейти по ссылке.

Общегородское тестирование системы электронного дистанционного голосования завершится 30 июля в 20:00 мск. За его ходом постоянно наблюдают члены общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, представители общественных организаций, Департамента информационных технологий города и члены технической группы по электронному голосованию.

Система электронного голосования получила высокую оценку международных экспертов. В 2019 и 2020 годах наблюдатели в рамках визита в общественный штаб по наблюдению за выборами заинтересовались электронным голосованием и назвали изменения в российском избирательном процессе позитивными и прогрессивными, а опыт России в проведении онлайн-голосования – уникальным.



Кроме того, систему онлайн-голосования проверяли специалисты в области информационных технологий из США, Германии, Нидерландов, Франции и стран Юго-Восточной Азии.