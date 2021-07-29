Путин пообещал белгородцам решить водную проблему

Путин пообещал белгородцам решить водную проблему
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент отметил, что исправить ситуацию без федерального вмешательства не получится

Федеральные власти помогут Белгородской области решить вопрос с нехваткой воды. Об этом сообщил Владимир Путин в четверг, 29 июля. 

"Что касается воды, то вы уже знаете, Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра", – отметил он.

Врио главы Белогородской области Вячеслав Гладков во время встречи на онлайн-конференции с президентом доложил, что в регионе сложилась напряженная ситуация в вопросах водоснабжения и канализации. Он отметил, что требуются особые инфраструктурные решения, с которыми справиться без федеральной поддержки "тяжеловато".

Также во время встречи Владимир Путин отметил, что Белгородская область по многим показателям всегда была впереди других субъектов Федерации, однако есть и проблемы. Среди них глава государства назвал уровень доходов граждан, сокращение населения региона.

Напомним, Вячеслав Гладков был назначен временно исполняющим обязанности главы Белгородской области в ноябре прошлого года после того, как прошлый губернатор, Евгений Савченко, досрочно сложил полномочия. 

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость283783
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Не,не надо решать это на федеральном уровне.Достаточно привезти обоз с водой от Дмитрия <цензура>"р"дона и,как он говорил-"давать жителям с украинскими паспортами по ковшику живительной влаги"))).
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