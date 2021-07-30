Огородникам нужно соблюдать три простых правила

Ближе к концу июля у капусты начинают завязываться кочаны. И хотя растение считается неприхотливым в уходе, для получения хорошего и здорового урожая нужно выполнить ряд агротехнических работ. Тогда кочаны будут плотными, а листья – упругими.

Окучивание

Окучивание после того, как кочаны начали завязываться, нужно проводить с помощью тяпки. Благодаря этому на стебле появляются новые корни, поэтому капуста начинает потреблять больше полезных веществ. Это положительно сказывается на росте растения.

Подкормка

Удобрять капусту нужно минеральными удобрениями. Лучше всего, если они будут содержать большое количество фосфора. Но не стоит забывать о калии, кальции и других важных для кочанов элементов. Нужно заметить, что опытные дачники рекомендуют аккуратнее быть с азотсодержащими подкормками, потому что их переизбыток приведет к уменьшению плотности кочана.

В период завязывания кочанов капусту можно подкормить настоем древесной золы. Литровую банку золы нужно растворить в 10 литрах воды, настоять в течение нескольких часов. После можно приступать к поливу.

Полив

С поливом тоже нужно быть осторожнее. Его избыток негативно скажется на качестве урожая. Если стоит жара, тогда поливать грядки нужно 1 раз в 4-5 дней.

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