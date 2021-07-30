На Подмосковье обрушатся проливные дожди с грозами

Стихия будет бушевать всю пятницу

В последний рабочий день перед выходными жителей Московской области ждет ненастная погода. В течение всего 30 июля в Подмосковье будут идти сильные дожди с грозами.

Также жителей региона предупреждают о возможном усилении ветра. При таких погодных условиях необходимо быть особенно внимательными.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", в грозу нужно избегать деревьев – прятаться под одиноко стоящим растением опасно для жизни. Также стоит обходить стороной высокие металлические конструкции.

Напомним, по прогнозам Гидрометцентра, суббота в Подмосковье обойдется без дождей, а вот в воскресенье местным жителям опять придется пользоваться зонтами.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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