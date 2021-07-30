Есть несколько нюансов, соблюдение которых поможет собрать богатый урожай

Некоторые садоводы предпочитают сажать клубнику в августе. Подобный выбор периода для посадки имеет несколько преимуществ. Во-первых, урожай будет ранним. Во-вторых, культура успеет укорениться перед тем, как придут холода.

Правила посадки клубники в августе

Первый шаг – это выбор здоровой рассады. При покупке молодых растений нужно обратить внимание на следующие важные моменты: 1) толщина рожка не должна быть меньше 10 миллиметров; 2) длина корней должна достигать пяти и более сантиметров; 3) корневая система заполняет весь горшок; 4) на листьях нет никаких повреждений.

Второй шаг – правильный выбор времени для посадки клубники. Браться за дело лучше всего в пасмурную погоду. Еще один хороший вариант – день после дождя.

Третий шаг – выбор места для посадки. Клубнику следует сажать там, куда беспрепятственно доходят лучи солнца и где не властвует ветер. Грядку желательно создавать на возвышенном, но при этом ровном участке огорода.

Важно, чтобы в почве не скапливалась влага. Это может привести к грибковым заболеваниям клубники. Лучше всего культура растет на суглинистом или супесчаном грунте. Если почва глинистая – нужно внести два с половиной ведра крупного речного песка на каждый квадратный метр, если песчаная – такое же количество перегноя на один квадратный метр.

Последний шаг – высадка клубники. Многие огородники предпочитают сажать культуру рядами. Нужно соблюдать определенное расстояние: 40 сантиметров между кустиками и 60 сантиметров между рядами.

Для каждого куста подготавливается своя лунка. Перед тем, как поместить в них рассаду, следует залить ямки водой. Не стоит погружать растения слишком глубоко. Точка роста должна находиться на уровне почвы.

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