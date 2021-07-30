Канцлер созванивалась с российским президентом десятки раз

В 2014 году, когда Крым вновь стал российским, Ангела Меркель постоянно поддерживала связь с Владимиром Путиным. Тогда канцлер никак не могла предположить, что Москва решит вмешаться в противостояние Киева с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В разгар кризиса лидер ФРГ сделала десятки звонков.

От личных встреч фрау Меркель отказывалась, потому что понимала, что шансов на успех у нее практически нет. Также канцлер боялась быть униженной российским президентом.

По этой причине обсуждали напряженную обстановку в Незалежной по телефону. Как уверяет историк Ральф Боллман, это был скорее плюс, чем минус, потому что так лидеры двух стран могли высказать друг другу все, что думают. Отсутсвие прямого зрительного контакта заметно облегчало эту задачу.

"Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали",

– рассказывается в биографии Меркель.

В ходе словесных "дуэлей" Владимир Владимирович говорил много. Иногда он даже позволял себе становиться злым, чересчур эмоциональным. Меркель же общалась более коротким фразами, старалась быть холоднее и держать ситуацию под контролем.

Но даже когда лидеры России и Германии научились взаимному уважению, это никак не отразилось на их разговорах, которые по-прежнему проходили на повышенных тонах.

Ранее Меркель созвонилась с Путиным, чтобы обсудить скандальное заявление США по "Северному потоку – 2".