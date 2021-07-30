На полуострове начали активно бороться с потерями в трубопроводных сетях

Москва на ближайшие два года решила проблему с дефицитом воды в Крыму. Об этом заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, передает РИА "Новости" в пятницу, 30 июля.

"Мы имеем запас подземных вод, мы имеем на сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена", – сообщил представитель кабмина.

Ситуация с водоснабжением улучшилась благодаря системной работе в Республике по поиску новых запасов подземной воды, а также борьбе с потерями в водопроводах, большинство из которых не ремонтировались с советских времен.

"За этот короткий промежуток – полгода – у нас 110 тыс кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло", – подчеркнул Хуснуллин.

Он пояснил, что одна из причин дефицита воды на полуострове была именно из-за потерь в сетях. Сейчас в этом направлении ведется системная работа, добавил чиновник, в частности, строятся 14 необходимых объектов. Они будут завершены в течение двух месяцев.

В начале июля тот же Хуснуллин уже порадовал крымчан информацией, что природная стихия, которая накрыла регион в середине июня, кроме негатива оказала и добрую услугу – мощные ливни наполнили водные резервуары до краев. И тогда же вице-премьер сообщал, что запасов воды теперь хватит на два года.

Ранее немецкий политолог и журналист Александр Сосновский на примере строительства турками судоходного канала между Мраморным и Черным морями предложил Москве вариант борьбы с водной блокадой, которую киевские постмайданные правители устроили крымчанам, перекрыв Северо-Крымский канал. Он считает, что РФ могла бы вместе с Белоруссией создать небольшую запруду на Днепре у его истоков на Смоленщине и прорыть водную магистраль.

