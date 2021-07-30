Россия на ближайшие годы решила проблему дефицита воды в Крыму

Россия на ближайшие годы решила проблему дефицита воды в Крыму
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
На полуострове начали активно бороться с потерями в трубопроводных сетях

Москва на ближайшие два года решила проблему с дефицитом воды в Крыму. Об этом заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, передает РИА "Новости" в пятницу, 30 июля.

"Мы имеем запас подземных вод, мы имеем на сегодня экономию в сетях, на всякий случай готовим систему по опреснительной установке. И сейчас у нас на ближайшие два года проблема (с водой) в Крыму решена", – сообщил представитель кабмина.

Ситуация с водоснабжением улучшилась благодаря системной работе в Республике по поиску новых запасов подземной воды, а также борьбе с потерями в водопроводах, большинство из которых не ремонтировались с советских времен.

"За этот короткий промежуток – полгода – у нас 110 тыс кубов воды (в сутки), скважины разбурены, обвязаны, вода подана в сеть, это уже остроту сняло", – подчеркнул Хуснуллин.

Он пояснил, что одна из причин дефицита воды на полуострове была именно из-за потерь в сетях. Сейчас в этом направлении ведется системная работа, добавил чиновник, в частности, строятся 14 необходимых объектов. Они будут завершены в течение двух месяцев.

В начале июля тот же Хуснуллин уже порадовал крымчан информацией, что природная стихия, которая накрыла регион в середине июня, кроме негатива оказала и добрую услугу – мощные ливни наполнили водные резервуары до краев. И тогда же вице-премьер сообщал, что запасов воды теперь хватит на два года.

Ранее немецкий политолог и журналист Александр Сосновский на примере строительства турками судоходного канала между Мраморным и Черным морями предложил Москве вариант борьбы с водной блокадой, которую киевские постмайданные правители устроили крымчанам, перекрыв Северо-Крымский канал. Он считает, что РФ могла бы вместе с Белоруссией создать небольшую запруду на Днепре у его истоков на Смоленщине и прорыть водную магистраль.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ГостьВитек
Пожаловаться Ответить
За семь лет не построили ни одной опреснительной станции (завода). Гидрогеологи семь лет об этом говорят, только деньги текут в карманы Гоблина и семьи.
1
новости партнеров

Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020

Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"

Литовская стена из колючей проволоки у Белоруссии приведет к катастрофическим последствиям

Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей