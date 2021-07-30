Хиромант развеял популярный миф о линии жизни

Эксперт успокоил суеверных людей

Хиромант Иван Громов рассказал, как нужно трактовать прерывистую линию жизни на ладони. По словам специалиста, это никак не связано с продолжительностью земного пути человека.

Существует распространенный миф – мол, короткая линия жизни указывает на то, что человек рано уйдет из этого мира. Некоторые верят, что прерывание данной линии предвещает такое происшествие, во время которого предстоит находиться на грани между жизнью и смертью.

Хиромант поспешил успокоить суеверных личностей.

"Говорить, что если у вас короткая линия жизни, вы рано покинете этот мир – неправильно", – заявил Громов.

Иван объяснил – прерывистая линия жизни указывает на то, что человеку скорее всего придется менять место жительства. При этом подразумевается не только поездки по России, но и переезд за границу.

Переезд – это достаточно большая перемена в жизни любого человека. Часто приходится менять круг общения, место работы, быт, привычки и так далее. Все это не может не отразиться на "карте" ладони, передает "5-tv.ru".

Хиромант добавил, что линия жизни считается главным индикатором, отражающим, в каких условиях существует индивид.

Ранее хиромант Борис Акимов расшифровал знаки на ладони Джо Байдена во время саммита в Женеве. Эксперт пришел к выводу, что, несмотря на свой преклонный возраст, американский лидер еще полон сил и энергии.