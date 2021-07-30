Жир будет сгорать во время сна: назван необычный способ для похудения

Жир будет сгорать во время сна: назван необычный способ для похудения
Фото: Blisstil/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
За ночь можно сбросить 300 граммов

Диетолог-эндокринолог Анжелика Чиж развеяла миф о том, что для сбрасывания веса нужно ложиться спать на голодный желудок. Специалист заверила – существует способ, при котором лишние килограммы будут сжигаться прямо во время сна.

До 12 часов ночи в организме происходит выделение гормона под названием "соматотропин". Именно он помогает избавляться от лишнего веса.

Чтобы активизировать выработку данного гормона, нужно соблюсти два важных условия. Во-первых, необходимо перед походом в кровать употребить в пищу два отварных яичных белка (желтки можно выбросить). Во-вторых, важно лечь спать до того, как часы покажут 23:00, передает портал "Доктор Питер".

"Утром на весах – минус 300 граммов", – заявила Чиж.

Анжелика также рассказала, какие продукты нельзя исключать из своего рациона питания, даже если вы сидите на диете. Так, для организма крайне важны белок и растительная клетчатка. Первое вещество содержится в рыбе, курице и индейке, а второе – в овощах, злаках, бобовых и различной зелени.

Кроме того, обязательно нужно принимать в пищу фрукты и ягоды. При похудении лучше всего подойдут яблоки, киви и цитрусовые. Нельзя забывать про воду.  

Ранее ученые из Гарвардского университета рассказали, как замедлить старение мозга. Исключить риск возрастного слабоумия помогут фрукты и овощи. 

Источник: Портал "Доктор Питер" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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