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Глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский выступил за создание отдельных вагонов, в которых могут путешествовать только одинокие россияне. По мнению политика, таким образом желающие решат проблему и встретят свою любовь.
Вместе с этим глава ЛДПР призвал РЖД сбавить стоимость билетов на поезда, отмечает "Свободная Пресса".
Политик уверен, что за несколько дней поездки в поезде одинокие россияне смогут познакомиться. Партия также считает, что, учитывая хороших машинистов и качественное питание, всем это будет только в радость.
Лидер ЛДПР заявил, что необходимо подумать о вагонах, в которых можно устроить детский досуг.
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