Политик уверен, что таким образом россияне встретят в поезде свою любовь

Глава либерально-демократической партии Владимир Жириновский выступил за создание отдельных вагонов, в которых могут путешествовать только одинокие россияне. По мнению политика, таким образом желающие решат проблему и встретят свою любовь.

Вместе с этим глава ЛДПР призвал РЖД сбавить стоимость билетов на поезда, отмечает "Свободная Пресса".

Политик уверен, что за несколько дней поездки в поезде одинокие россияне смогут познакомиться. Партия также считает, что, учитывая хороших машинистов и качественное питание, всем это будет только в радость.

Лидер ЛДПР заявил, что необходимо подумать о вагонах, в которых можно устроить детский досуг.