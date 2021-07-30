Как ухаживать за огурцами в августе

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В августе огурцы нуждаются в особом уходе. Расскажем, что нужно делать для того, чтобы культура радовала плодами вплоть до наступления холодов.
Для более активного роста плетей необходимо поливать огурцы раствором мочевины. Рецепт подкормки прост – смешать одну столовую ложку средства с 10 литрами воды. После этого нужно полить кусты. Если на улице прохладно, не стоит использовать слишком много удобрения.
Чтобы минимизировать риск развития различных грибковых заболеваний, важно подкармливать огурцы суперфосфатом.
После периода цветения огурцы стоит поливать теплой водой. При корневом поливе лучше браться за процедуру утром. Опрыскивать листья же нужно вечером.
Предотвратить развитие болезней поможет специальный раствор. Возьмите 900 миллилитров воды, добавьте туда 100 миллилитров молока и четыре капли йода. Проводить обработку огуречных кустов нужно один раз в неделю.
Нельзя забывать о мульчировании. На грядки необходимо вносить торф, перегной или опилки. Это защитит корни растения от переохлаждения в ночное время и от перегрева – в дневное.
Необходимо своевременно собирать урожай. Дело в том, что перезревание плодов приводит к тому, что растение, отдав слишком много питательных веществ, начинает слабеть.
Периодически осматривайте кусты на наличие пожелтевших и пожухлых листьев.
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