Как ухаживать за огурцами в августе

Благодаря правильным действиям растение будет плодоносить вплоть до заморозков

В августе огурцы нуждаются в особом уходе. Расскажем, что нужно делать для того, чтобы культура радовала плодами вплоть до наступления холодов.

Подкормка

Для более активного роста плетей необходимо поливать огурцы раствором мочевины. Рецепт подкормки прост – смешать одну столовую ложку средства с 10 литрами воды. После этого нужно полить кусты. Если на улице прохладно, не стоит использовать слишком много удобрения.

Чтобы минимизировать риск развития различных грибковых заболеваний, важно подкармливать огурцы суперфосфатом.

Полив

После периода цветения огурцы стоит поливать теплой водой. При корневом поливе лучше браться за процедуру утром. Опрыскивать листья же нужно вечером.

Защита от болезней

Предотвратить развитие болезней поможет специальный раствор. Возьмите 900 миллилитров воды, добавьте туда 100 миллилитров молока и четыре капли йода. Проводить обработку огуречных кустов нужно один раз в неделю.

Мульчирование

Нельзя забывать о мульчировании. На грядки необходимо вносить торф, перегной или опилки. Это защитит корни растения от переохлаждения в ночное время и от перегрева – в дневное.

Что еще нужно делать

Необходимо своевременно собирать урожай. Дело в том, что перезревание плодов приводит к тому, что растение, отдав слишком много питательных веществ, начинает слабеть.

Периодически осматривайте кусты на наличие пожелтевших и пожухлых листьев.

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