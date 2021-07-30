Поможет одно действенное средство

Часто после окрашивания волосы становятся очень тусклыми. Далеко не у всех представительниц прекрасного пола есть возможность посетить салон красоты. Однако выход из ситуации есть – можно ламинировать волосы в домашних условиях.

Рецепт маски с крахмалом для блеска волос

Вам потребуются следующие ингредиенты: 100 миллилитров воды, одна столовая ложка картофельного крахмала и такое же количество бальзама для волос (любого).

Также достаньте фен, полотенце и пищевую пленку.

Возьмите кастрюлю и насыпьте в нее картофельный крахмал. Добавьте необходимое количество холодной воды. Вымешивайте до тех пор, пока не получите однородную массу.

Поставьте кастрюлю на плиту. Как только масса начнет кипеть, снимите ее с бытового прибора. Дождитесь, пока маска немного остынет, после чего добавьте бальзам для волос.

Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Как нанести маску

Равномерно нанесите смесь на волосы. Здесь есть один небольшой нюанс – стоит отступить пару сантиметров от корней.

Соберите волосы в пучок и обмотайте голову пищевой пленкой. Возьмите фен и начните прогревать получившуюся шапочку феном в течение пяти-десяти минут. Нельзя допустить, чтобы голове было горячо!

По истечении нужного времени обмотайте голову полотенцем. Это нужно для того, чтобы под пленкой сохранялось тепло.

Через 40 минут снимите полотенце и пищевую пленку. Смойте маску под теплой проточной водой.

Результат должен быть налицо – волосы станут гладкими, блестящими и более послушными.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как с помощью обычной расчески сделать волосы тяжелыми и гладкими.