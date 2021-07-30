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Работы под добыче пресной воды из месторождений, найденных под Азовским морем, могут оказаться бессмысленными. Соответствующее мнение выразил журналистам научрук Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, прокомментировав таким образом забор пробной партии для полуострова, страдающего от водной блокады.
Ранее глава "Росгеологии" Сергей Горьков заявил, что предприятие намерено приступить к работам по бурению скважин глубиной до 0,5 километра в рамках операции по разведке пресных вод под Азовским морем для нужд Крыма. Топ-менеджер также сообщил, что подобные изыскания никогда не проводили, однако по результатам первых бурений были подтверждены гипотезы о том, что в указанном месте могут находиться палеорусла рек, где протекают подземные воды.
Данилов-Данильян полагает, что в настоящее время воду можно считать подходящей для питья. Тем не менее, в скором времени она будет солоноватой.
Гидролог не верит в то, что эта история будет долгой. Эксперт не сомневается в наличии месторождений под морским дном. Пока что имеющиеся там ресурсы пригодны для питья, однако вопрос заключается в том, как долго воду можно считать таковой.
Данилов-Данильян объяснил, что забор воды будет непременно восполняться морскими водами. Из этого следует, что через некоторое время источник перестанет быть пресным.
"Вода станет солоноватой, и добыча ее будет бессмысленной", – заявил спикер.
Ранее замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие два года власти решили проблему с водоснабжением Крыма. Вопрос пока что закрыт за счет запаса подземных вод и экономии в сетях, готовится система по опреснительной установке.
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