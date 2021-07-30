Источник со временем станет непригодным, полагает эксперт

Работы под добыче пресной воды из месторождений, найденных под Азовским морем, могут оказаться бессмысленными. Соответствующее мнение выразил журналистам научрук Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, прокомментировав таким образом забор пробной партии для полуострова, страдающего от водной блокады.

Ранее глава "Росгеологии" Сергей Горьков заявил, что предприятие намерено приступить к работам по бурению скважин глубиной до 0,5 километра в рамках операции по разведке пресных вод под Азовским морем для нужд Крыма. Топ-менеджер также сообщил, что подобные изыскания никогда не проводили, однако по результатам первых бурений были подтверждены гипотезы о том, что в указанном месте могут находиться палеорусла рек, где протекают подземные воды.

Данилов-Данильян полагает, что в настоящее время воду можно считать подходящей для питья. Тем не менее, в скором времени она будет солоноватой.



Гидролог не верит в то, что эта история будет долгой. Эксперт не сомневается в наличии месторождений под морским дном. Пока что имеющиеся там ресурсы пригодны для питья, однако вопрос заключается в том, как долго воду можно считать таковой.

Данилов-Данильян объяснил, что забор воды будет непременно восполняться морскими водами. Из этого следует, что через некоторое время источник перестанет быть пресным.

"Вода станет солоноватой, и добыча ее будет бессмысленной", – заявил спикер.

Ранее замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшие два года власти решили проблему с водоснабжением Крыма. Вопрос пока что закрыт за счет запаса подземных вод и экономии в сетях, готовится система по опреснительной установке.