Более 144 тысяч человек проверили готовность системы онлайн-голосования в Москве

Жители столицы оценили эффективность разработки

В российской столице успешным образом провели проверку системы электронного голосования. Ее задействуют на выборах, которые пройдут в городе в период с 17 про 19 сентября. В тестировании поучаствовали 144 тыс. жителей Москвы.

Благодаря москвичам стала возможной оценка готовности системы к работе под нагрузкой, а также проверка недавно внедренных функций.

Так, в ходе тестирования пользователям предложили ответить на два вопроса по поводу обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для представителей отдельных профессий с условиями отсутствия медотвода, а также приоритета развития личного или общественного городского транспорта.

Участвовавшие москвичи также оценили функцию отложенного решения – это новшество ввели только в 2021 году. Разработка позволяет избирателям повторно открыть бюллетень после того, как он был загружен. Такое решение может быть необходимым, если у пользователя произошли неполадки с компьютером в ходе голосования, или же прекратил работу Интернет. Разработчики приняли во внимание то, что желающие могут вынужденно отвлечься в этот момент.

Данные о ходе голосования и его техпараметрах транслировались на информационных экранах в пункте общественного штаба по наблюдению за столичными выборами. За процедурой следили техспециалисты, представители штаба и общественных организаций.

Известно, что новую систему задействуют для волеизъявления на выборах нижней палаты парламента, Московской городской думы и выборов в мундепы района Щукино, которые должны состояться в период с 17 по 19 сентября. Голосовать могут жители столицы, достигшие совершеннолетнего возраста.