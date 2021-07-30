Более 144 тысяч человек проверили готовность системы онлайн-голосования в Москве

Более 144 тысяч человек проверили готовность системы онлайн-голосования в Москве
Фото: www.mos.ru
Жители столицы оценили эффективность разработки

В российской столице успешным образом провели проверку системы электронного голосования. Ее задействуют на выборах, которые пройдут в городе в период с 17 про 19 сентября. В тестировании поучаствовали 144 тыс. жителей Москвы.

Благодаря москвичам стала возможной оценка готовности системы к работе под нагрузкой, а также проверка недавно внедренных функций.

Так, в ходе тестирования пользователям предложили ответить на два вопроса по поводу обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции для представителей отдельных профессий с условиями отсутствия медотвода, а также приоритета развития личного или общественного городского транспорта.

Участвовавшие москвичи также оценили функцию отложенного решения – это новшество ввели только в 2021 году. Разработка позволяет избирателям повторно открыть бюллетень после того, как он был загружен. Такое решение может быть необходимым, если у пользователя произошли неполадки с компьютером в ходе голосования, или же прекратил работу Интернет. Разработчики приняли во внимание то, что желающие могут вынужденно отвлечься в этот момент.

Данные о ходе голосования и его техпараметрах транслировались на информационных экранах в пункте общественного штаба по наблюдению за столичными выборами. За процедурой следили техспециалисты, представители штаба и общественных организаций.

Известно, что новую систему задействуют для волеизъявления на выборах нижней палаты парламента, Московской городской думы и выборов в мундепы района Щукино, которые должны состояться в период с 17 по 19 сентября. Голосовать могут жители столицы, достигшие совершеннолетнего возраста.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
Редакция

Ответить:

новости партнеров

Американской спортсменке стало мерзко от успехов россиян на Олимпиаде-2020

Она уверена, что команды из РФ "здесь быть не должно"

Литовская стена из колючей проволоки у Белоруссии приведет к катастрофическим последствиям

Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей