Ролик спровоцировал целую волну творений с похождениями президента

Пользователи социальных сетей продолжают заниматься видеомонтажом, выкладывая ролики с участием "президентов" России и Соединенных Штатов. В Сети распространяются юмористические ролики с нарисованными главами государств.

Вирусным стало видео, на котором сгенерированный с помощью нейросети Владимир Путин учит желающих варить вкусный борщ. Лже-президент произносит фразу, за несколько дней ставшую крылатой.

"Убираем бургер прочь и готовим вкусный борщ", – заявляет "Путин" и приступает к готовке.

В еще одном видеоролике президент России отматывает с помощью пульта от телевизора своего американского коллегу: после нажатия на кнопку Байден внезапно замирает. А на других кадрах российский лидер сидит и пытается вылечить коллегу, который, по сюжету, страдает слабоумием.

Не менее популярен ролик, на котором псевдопрезидент демонстрирует своему коллеге из Америки фокус: его пятерня превращается в кулак, а растерянный Байден не понимает, как ему поступать.

"Это никогда не закончится", – заявил автор телеграм-канала "Расстрельный", выложивший ролики.

Стоит отметить, что нейронные сети позволяют довольно качественно – на уровне современной компьютерной игры – подменять одни лица на другие, и даже создавать голоса, приближенные к реальным носителям. Технологию назвали DeepFake. В целом же это достижение используется в развлекательных целях.

Похожее видео в июле выложила журналистка Ксения Собчак – на ролике Владимир Путин вместе с Джозефом Байденом варят пельмени. Оба президента стоят перед кипящей кастрюлей, позднее президент США неумело пытается закинуть продукты в горячую воду и обжигается.