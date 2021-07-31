На Украине возмущены: в США приписали Одессу России

На Украине возмущены: в США приписали Одессу России
Фото: pixabay.com
продолжениеЗеленский решил привести украинские границы в "боевое соответствие"
Киев "обличил" новый план Москвы

Специалисты из Колумбийского университета США написали материал, посвященный академическому исследованию России. Статью "Открывая Россию" опубликовали в журнале Института Гарримана, но то, что было в ней написано, очень не понравилось украинской стороне. 

Как заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица, американские исследователи в своем материале приписали Одессу к российской территории. Однако обвинять в оплошности их не стали, заявив, что всем виновата Россия. 

Кислица указал, что Москва не жалеет ресурсов, чтобы "инфильтрироваться" в исследовательские учреждения не только США, но и по всему миру, чтобы насаждать свой собственный нарратив, приводит его слова Life, сказанные в эфире украинских СМИ. 

В ответ на статью постпред Украины в ООН написал обращение к президенту учебного учреждения. Представители Колумбийского университета признали ошибку и извинились перед украинской стороной. Директор Института Гарримана, в чьем журнале была опубликована статья, пообещал исправить сложившееся недоразумение и провести отдельное мероприятие, посвященное культуре и истории Одессы. 

Источник: Life ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Мойша
Пожаловаться Ответить
И ви мне будете рассказывать? <цензура>!.Ни смишити маи яйца,я вас умАляю!
1
новости партнеров

Дело против кума Путина станет приговором для Зеленского - эксперт

Адвокаты лидера ОПЗЖ собирают доказательства того, что материалы против него сфабрикованы властями

Литовская стена из колючей проволоки у Белоруссии приведет к катастрофическим последствиям

Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей