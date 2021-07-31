Киев "обличил" новый план Москвы

Специалисты из Колумбийского университета США написали материал, посвященный академическому исследованию России. Статью "Открывая Россию" опубликовали в журнале Института Гарримана, но то, что было в ней написано, очень не понравилось украинской стороне.

Как заявил постпред Украины в ООН Сергей Кислица, американские исследователи в своем материале приписали Одессу к российской территории. Однако обвинять в оплошности их не стали, заявив, что всем виновата Россия.

Кислица указал, что Москва не жалеет ресурсов, чтобы "инфильтрироваться" в исследовательские учреждения не только США, но и по всему миру, чтобы насаждать свой собственный нарратив, приводит его слова Life, сказанные в эфире украинских СМИ.

В ответ на статью постпред Украины в ООН написал обращение к президенту учебного учреждения. Представители Колумбийского университета признали ошибку и извинились перед украинской стороной. Директор Института Гарримана, в чьем журнале была опубликована статья, пообещал исправить сложившееся недоразумение и провести отдельное мероприятие, посвященное культуре и истории Одессы.