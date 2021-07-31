Похоже на детское пюре: Байден вышел на публику с пятном на подбородке

Похоже на детское пюре: Байден вышел на публику с пятном на подбородке
Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger - Pool/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В Сети гадают, чем же перемазался глава Соединенных Штатов

Американский лидер Джо Байден вновь оконфузился. Судя по всему, политик спешил на встречу с губернаторами, которая проходила в Вашингтоне, и не взглянул в зеркало после перекуса. В результате помощнику пришлось исхитриться, чтобы сообщить президенту о неловкой ситуации.

Как пишут СМИ, политику написали записку, где указали на желтое пятно, оставшееся на подбородке. В ряде изданий появились соответствующие фото, а пользователи принялись обсуждать, что же ел президент, и штамповать свежие мемы.

Фото: Sarah Silbiger - Poo/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Так, один из комментаторов отметил, что Байден, похоже, ел детское пюре, вероятно, морковное. Другой язвительно отметил, что больше походит на яблочный соус, и предложил репортерам спросить у главы США, какому детскому пюре он отдает предпочтение.

Конфузы с 78-летним Байденом случаются с завидной регулярностью. На днях он запутался в американских президентах, а ранее заблудился на саммите "Большой семерки".

Источник: Fox News ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Пюре детское? Здоровья ему и еще раз здоровья! (В.В.Путин)
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