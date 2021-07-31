Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
Американский лидер Джо Байден вновь оконфузился. Судя по
всему, политик спешил на встречу с губернаторами, которая проходила в
Вашингтоне, и не взглянул в зеркало после перекуса. В результате помощнику
пришлось исхитриться, чтобы сообщить президенту о неловкой ситуации.
Как пишут СМИ, политику написали записку, где указали на желтое пятно, оставшееся на подбородке. В ряде изданий появились соответствующие фото, а пользователи принялись обсуждать, что же ел президент, и штамповать свежие мемы.
Так, один из комментаторов отметил, что Байден, похоже, ел детское пюре, вероятно, морковное. Другой язвительно отметил, что больше походит на яблочный соус, и предложил репортерам спросить у главы США, какому детскому пюре он отдает предпочтение.
Конфузы с 78-летним Байденом случаются с завидной регулярностью. На днях он запутался в американских президентах, а ранее заблудился на саммите "Большой семерки".
Адвокаты лидера ОПЗЖ собирают доказательства того, что материалы против него сфабрикованы властями
Ближе к концу августа госграница может превратиться в массовое кладбище погибших животных