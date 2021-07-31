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Владимиру Познеру задали вопрос о России – читателя его
сайта интересовало, что, по мнению телеведущего, должно произойти, чтобы она
стала "мощной державой".
Познер отметил, что каждое государство в какой-то момент достигает своего предела. При этом для каждой страны самым главным должно быть только одно – "чтобы люди жили хорошо". Отвечая на вопрос, ведущий сравнил достижения США и России. Он заявил, что у нас низкая производительность труда. Познер привел цифры – по его словам, Штаты производят 25 процентов мировой экономики, в то время как РФ – 1,7 процента. Ведущий добавил, что не является экспертом в вопросах производства и способах его поднять. Однако дал понять, что по его мнению, Россия сильна в военной сфере, а чтобы улучшить положение дел, следовало бы немного сократить расходы на оборону и уделить внимание другим областям, которые не менее важны.
Ранее Познер высказался о достижениях Михаила Горбачева. Ведущий заявил, что считает первого президента СССР своим личным героем. По словам Познера, Горбачев заслуживает памятника за то, что избавил народ от советской власти.
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Сенатор припомнил американцам слова о "региональной державе"
и никто ее за серьезное государство считать не будет
да он провокатор ! да как он смеет ?
рашковане трудятся не жалея пивного живота а эта "жидовская морда" говорит 1.7%
а если серьезно то россия это арифметическая погрешность.
в 99% областей экономики, науки и тд
В поликлиниках набрали киргизов, узбеков, такжиков. Русских за деньги даже в больницы - 300 тысяч и ты не должности . Что происходит? Русских оттеснили приезжие за деньги устраиваются на работу. В медвузе зачёты узбеки сдают за деньги и что?