Познер назвал условие для превращения России в "мощную державу"

Познер назвал условие для превращения России в "мощную державу"
Владимир Познер. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Телеведущий сравнил нашу страну с США

Владимиру Познеру задали вопрос о России – читателя его сайта интересовало, что, по мнению телеведущего, должно произойти, чтобы она стала "мощной державой".

Познер отметил, что каждое государство в какой-то момент достигает своего предела. При этом для каждой страны самым главным должно быть только одно – "чтобы люди жили хорошо". Отвечая на вопрос, ведущий сравнил достижения США и России. Он заявил, что у нас низкая производительность труда. Познер привел цифры – по его словам, Штаты производят 25 процентов мировой экономики, в то время как РФ – 1,7 процента. Ведущий добавил, что не является экспертом в вопросах производства и способах его поднять. Однако дал понять, что по его мнению, Россия сильна в военной сфере, а чтобы улучшить положение дел, следовало бы немного сократить расходы на оборону и уделить внимание другим областям, которые не менее важны.

Ранее Познер высказался о достижениях Михаила Горбачева. Ведущий заявил, что считает первого президента СССР своим личным героем. По словам Познера, Горбачев заслуживает памятника за то, что избавил народ от советской власти.

Источник: Познер Online ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость281356
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Grumbler
Условий ровно два: 1. Разогнать жуликов и воров, которые о стране не думают, а только набивают свой карман. 2. Набрать адекватных людей в правительство, чтобы не срались, как сейчас со всем миром, и не прогибались, как к примеру с Олимпиадой (нейтральным флагом).
колония прогибалась, прогибается и будет прогибаться, пока ей управляют коллаборационисты, жулики и лицемеры.
и никто ее за серьезное государство считать не будет
Гость281356
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"Отвечая на вопрос, ведущий сравнил достижения США и России. Он заявил, что у нас низкая производительность труда. Познер привел цифры – по его словам, Штаты производят 25 процентов мировой экономики, в то время как РФ – 1,7 процента."
да он провокатор ! да как он смеет ?
рашковане трудятся не жалея пивного живота а эта "жидовская морда" говорит 1.7%
а если серьезно то россия это арифметическая погрешность.
в 99% областей экономики, науки и тд
Гость287205
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Старческий маразм...
Гость283018
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А про медицину.
В поликлиниках набрали киргизов, узбеков, такжиков. Русских за деньги даже в больницы - 300 тысяч и ты не должности . Что происходит? Русских оттеснили приезжие за деньги устраиваются на работу. В медвузе зачёты узбеки сдают за деньги и что?
Grumbler
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Условий ровно два: 1. Разогнать жуликов и воров, которые о стране не думают, а только набивают свой карман. 2. Набрать адекватных людей в правительство, чтобы не срались, как сейчас со всем миром, и не прогибались, как к примеру с Олимпиадой (нейтральным флагом).
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