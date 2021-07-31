Телеведущий сравнил нашу страну с США

Владимиру Познеру задали вопрос о России – читателя его сайта интересовало, что, по мнению телеведущего, должно произойти, чтобы она стала "мощной державой".



Познер отметил, что каждое государство в какой-то момент достигает своего предела. При этом для каждой страны самым главным должно быть только одно – "чтобы люди жили хорошо". Отвечая на вопрос, ведущий сравнил достижения США и России. Он заявил, что у нас низкая производительность труда. Познер привел цифры – по его словам, Штаты производят 25 процентов мировой экономики, в то время как РФ – 1,7 процента. Ведущий добавил, что не является экспертом в вопросах производства и способах его поднять. Однако дал понять, что по его мнению, Россия сильна в военной сфере, а чтобы улучшить положение дел, следовало бы немного сократить расходы на оборону и уделить внимание другим областям, которые не менее важны.

Ранее Познер высказался о достижениях Михаила Горбачева. Ведущий заявил, что считает первого президента СССР своим личным героем. По словам Познера, Горбачев заслуживает памятника за то, что избавил народ от советской власти.