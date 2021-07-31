Курс рубля
- Экономисты спрогнозировали курс доллара к концу 2021 года
- Евро опустился ниже 87 рублей
- Озвучен прогноз по курсу валют на неделю с 26 июля по 1 августа
Советник главы офиса президента Незалежной Владимира
Зеленского Тимофей Милованов сказал лишнего на дне рождения экс-секретаря СНБО
Александра Данилюка и поплатился. Он настолько взбесил оппонента, что схлопотал
по лицу.
Мероприятие в честь приятного повода окончилось скандалом. Неизвестно, с чего начался конфликт политиков, однако в какой-то момент Милованов ехидно припомнил Данилюку, как он работал во времена тогдашнего президента Виктора Януковича. Экс-секретарь Совета нацбезопасности не сдержался и двинул обидчика в глаз.
Взбешенный Данилюк обозвал Милованова подонком и завопил, что на Майдане был с самых первых дней. После этого советника главы офиса Зеленского попросили покинуть вечеринку.
"Прийти на день рождение Данилюка после того, как забраковал его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности – это верх беспечности",
– с сарказмом прокомментировал автор телеграм-канала Klymenko Time.
О драке Милованов высказался в своем Фейсбуке. Одна из подписчиц предложила ему вызвать Данилюка на дуэль. "Можно", – коротко ответил он. В комментариях под одним из постов о скандале он назвал оппонента неадекватным.
Ранее бдительный Данилюк заявил, что Россия якобы готовится напасть на Украину с территории Белоруссии и рассказал о сигналах, по которым это понял. Подробности – в нашем материале.
Адвокаты лидера ОПЗЖ собирают доказательства того, что материалы против него сфабрикованы властями
Сенатор припомнил американцам слова о "региональной державе"