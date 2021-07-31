Политики вспомнили Майдан и разругались вдрызг

Советник главы офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Тимофей Милованов сказал лишнего на дне рождения экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и поплатился. Он настолько взбесил оппонента, что схлопотал по лицу.



Мероприятие в честь приятного повода окончилось скандалом. Неизвестно, с чего начался конфликт политиков, однако в какой-то момент Милованов ехидно припомнил Данилюку, как он работал во времена тогдашнего президента Виктора Януковича. Экс-секретарь Совета нацбезопасности не сдержался и двинул обидчика в глаз.

Взбешенный Данилюк обозвал Милованова подонком и завопил, что на Майдане был с самых первых дней. После этого советника главы офиса Зеленского попросили покинуть вечеринку.

"Прийти на день рождение Данилюка после того, как забраковал его кандидатуру на должность главы Бюро экономической безопасности – это верх беспечности",

– с сарказмом прокомментировал автор телеграм-канала Klymenko Time.

О драке Милованов высказался в своем Фейсбуке. Одна из подписчиц предложила ему вызвать Данилюка на дуэль. "Можно", – коротко ответил он. В комментариях под одним из постов о скандале он назвал оппонента неадекватным.

Ранее бдительный Данилюк заявил, что Россия якобы готовится напасть на Украину с территории Белоруссии и рассказал о сигналах, по которым это понял. Подробности – в нашем материале.