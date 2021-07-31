Россия направила ноту в украинский МИД из-за планов уничтожить часть воинского мемориала

Речь идет о копии Ордена Отечественной войны

Российский МИД сообщил, что украинскому внешнеполитическому ведомству направили ноту с требованием выполнять обязательства по сохранению и защите воинских мемориалов. Речь идет о планах властей Львова уничтожить копию Ордена Отечественной войны, который находит на мемориале "Марсово поле". Сообщение опубликовано на официальном сайте министерства иностранных дел России.

"Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом", – говорится в заявлении.

Российская сторона призвала украинские власти прекратить переписывать историю. В МИДе отметили, что руководство Незалежной пытается отнять у граждан собственной страны победу в ВОВ, которую народы СССР достигли общими силами.

Ранее скандал разгорелся из-заМонумента славы Советской армии во Львове. Оставшиеся фигуры окончательно разрушили.

Источник: Сайт МИД РФ ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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ГостьВВ
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Где нота к властям Химок, когда строили дорогу и снесли в Химках мемориал погибшим воинам.
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