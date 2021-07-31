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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался об отношениях с
главой государства Владимиром Путиным. Он назвал их плохими и объяснил, почему
не сложилось. Аргумент политика был весьма неожиданным.
В эфире радио "Комсомольская правда" Владимир Вольфович признался, что не может "воспринимать" людей, которые носят то же имя, что и он. Он заявил, что не может понять, когда кого-то зовут так же.
"Я считал, что только я ношу это имя, <…> и с президентом у меня не очень хорошие отношения", – высказался Жириновский. Его цитирует URA. RU.
Такую ситуацию из-за имени он назвал проблемой.
Ранее журналисты сняли на видео, как Жириновский общается с жителями Подмосковья во время одной из рабочих поездок. Политик знаменит своим эксцентричным поведением – не обманул он ожидания и в этот раз. Желающих сфотографироваться он просил отойти подальше, объясняя, что нужно держать дистанцию из-за ковида. А из-за одной дамы вышел из себя – она никак не могла справиться со своим смартфоном и быстро сделать селфи.
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