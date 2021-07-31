Растение может сыграть службу при выращивании других культур на огороде

Помидоры и свекла – прекрасные соседи не только на столе, но и на грядке. Корнеплод также может сыграть службу при росте помидорных кустов.

В чем польза свеклы для томатов

Свекла очень чувствительна к содержанию в почве бора – если его не хватает, то расти она будет очень плохо. Растение склонно накапливать запасы микроэлемента, поэтому, когда урожай собран, ботву лучше не выбрасывать – она станет прекрасным удобрением для томатов, которым для хорошего роста также необходимо большое количество бора.

Как удобрять помидоры свеклой

Для удобрения растений на огороде свеклой можно использовать очистки корнеплода, ботву или мелкую свеклу, которую за ненадобностью подумывали выбросить.

Сперва отстатки нужно измельчить и смешать с водой – небольшой стакан воды на 150-200 гр свекольных отходов, в зависимости от консистенции. Затем необходимо рядом с помидорами выкопать небольшую траншею в земле, засыпать землей и снова полить водой, чтобы активизировать процесс разложения.

Такое удобрение является не только экологически чистым, но и очень полезным для многих растений, которым при росте необходим бор и магний. Поэтому подобное удобрение можно использовать и при выращивании огурцов.

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