Реакция европейских сенаторов была неожиданной для представителя российского МИД

Мария Захарова высказалась о поведении французов после того, как они посетили Украину и увидели, как в центре Киева под руководством неонацистов детей учат собирать автоматы и настраивают убивать на Донбассе.

Комментируя деятельность группировок типа батальона "Азов" (запрещен в РФ), официальный представитель МИД отметила, что, вероятно, многие из французских сенаторов от такого зрелища испытали шок. Возглавляющая делегацию зампредседателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н. Гуле направила после этого запросы в министерство Европы и иностранных дел Франции. А вот ответ Франции поразил уже саму Захарову.



Париж отметил, что да, есть в Незалежной группировки неонацистов. И судя по реакции, французов этот факт не особо беспокоит. В ответе дипломаты отметили, что распространены они не больше, чем в среднем по странам ЕС. Кроме того, акции антисемитов на Украине случаются реже, чем в европейских странах. После ответа стало понятно, что в Европе еще хуже, чем в Незалежной, написала Захарова в своем телеграм-канале. При этом чиновники делают вид, что это нормально.

Представитель МИД РФ отметила, что на ситуацию стоит обратить внимание специализирующимся на подобных вопросах организациях – ОБСЕ, к примеру. Ибо после такой реакции вопросы уже есть не к украинским властям, а к европейским.

Ранее Захарова прокомментировала реакцию украинской стороны на жалобу нашей страны в Европейский суд по правам человека.