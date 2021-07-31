Заявления французов после посещения Украины шокировали Захарову

Заявления французов после посещения Украины шокировали Захарову
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Реакция европейских сенаторов была неожиданной для представителя российского МИД

Мария Захарова высказалась о поведении французов после того, как они посетили Украину и увидели, как в центре Киева под руководством неонацистов детей учат собирать автоматы и настраивают убивать на Донбассе.

Комментируя деятельность группировок типа батальона "Азов" (запрещен в РФ), официальный представитель МИД отметила, что, вероятно, многие из французских сенаторов от такого зрелища испытали шок. Возглавляющая делегацию зампредседателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н. Гуле направила после этого запросы в министерство Европы и иностранных дел Франции. А вот ответ Франции поразил уже саму Захарову.

Париж отметил, что да, есть в Незалежной группировки неонацистов. И судя по реакции, французов этот факт не особо беспокоит. В ответе дипломаты отметили, что распространены они не больше, чем в среднем по странам ЕС. Кроме того, акции антисемитов на Украине случаются реже, чем в европейских странах. После ответа стало понятно, что в Европе еще хуже, чем в Незалежной, написала Захарова в своем телеграм-канале. При этом чиновники делают вид, что это нормально.

Представитель МИД РФ отметила, что на ситуацию стоит обратить внимание специализирующимся на подобных вопросах организациях – ОБСЕ, к примеру. Ибо после такой реакции вопросы уже есть не к украинским властям, а к европейским.

Ранее Захарова прокомментировала реакцию украинской стороны на жалобу нашей страны в Европейский суд по правам человека.

Источник: Телеграм ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость287294
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Гость287283
Читаешь ваши комментарии и видишь какие все безмозглые,.Хотите показаться умными, хотя пишут одни бараны.Бред такой что читать портивно
если читаеш то сам баран!
Гость287291
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Гость287246
Сказал рашист..ахах
Да, мы согласны! Ведь "рашист" - это оголтелый бандеровец и приверженец фашизма с "просвещённой" окраины цивилизации - Украины.
Гость287283
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Читаешь ваши комментарии и видишь какие все безмозглые,.Хотите показаться умными, хотя пишут одни бараны.Бред такой что читать портивно
Гость287246
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Гость279922
Французы уже привыкли что их в родном Париже эмигранты арабы и нацики нагибают по полной а в некоторые кварталы даже полиция не суется. Еще немного и Франция забудет что она Франция. Вот они и неудивляются фашизму в укрорейхе, кстати если вспомнить 2-ю мировую то Франция замечательно жила в немецкой оккупации так что чего им удивляться.
Сказал рашист..ахах
Боцман
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Баширова и Петрова послать, что бы дезинфекцию провели.
Гость285072
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А чума немытая знает чему учат детей в лыряводырявии?
Гость279922
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Французы уже привыкли что их в родном Париже эмигранты арабы и нацики нагибают по полной а в некоторые кварталы даже полиция не суется. Еще немного и Франция забудет что она Франция. Вот они и неудивляются фашизму в укрорейхе, кстати если вспомнить 2-ю мировую то Франция замечательно жила в немецкой оккупации так что чего им удивляться.
Гость287246
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Гость280414
А у хозяев юкрейны национальности есть? Почитай историю и узнаешь КТО заселил любимые тобой Штаты!
Ты можешь даже в кофе себе подрочить на истории, которые были когда то, и если ты их еще 100 раз перечитаешь,все равно ничего не изменится
ГостьС
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Забыла Маша как сама шокировала россиян. Сказала, что в России кастовое разделение. Бедным незачем летать за границу. Это для богатых. Была петиция, чтобы ее уволили. В 2017 году официально мочила Клинтон, показала фальшивое фото как она в Белом доме жмет руку Бен Ладену. Опозорила себя и МИД. Ввязалась в спор с Чубайсом о причине бедности в России, побоялась встретится с Навальным на эту же тему. Папа дипломат, МГИМО, "высшая" каста. Молчала бы уже.
Гость287243
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Русские фашисты: "Бей жидов, спасай Россию"
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