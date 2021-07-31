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Мария Захарова высказалась о поведении французов после того, как они посетили Украину и увидели, как в центре Киева под руководством неонацистов детей учат собирать автоматы и настраивают убивать на Донбассе.
Комментируя
деятельность группировок типа батальона "Азов" (запрещен в РФ), официальный
представитель МИД отметила, что, вероятно, многие из французских сенаторов от
такого зрелища испытали шок. Возглавляющая делегацию зампредседателя комиссии по вопросам
конституции и законодательства Сената Н. Гуле направила после этого запросы в
министерство Европы и иностранных дел Франции. А вот ответ Франции поразил уже
саму Захарову.
Париж отметил, что да, есть в Незалежной группировки неонацистов. И судя по реакции, французов этот факт не особо беспокоит. В ответе дипломаты отметили, что распространены они не больше, чем в среднем по странам ЕС. Кроме того, акции антисемитов на Украине случаются реже, чем в европейских странах. После ответа стало понятно, что в Европе еще хуже, чем в Незалежной, написала Захарова в своем телеграм-канале. При этом чиновники делают вид, что это нормально.
Представитель МИД РФ отметила, что на ситуацию стоит обратить внимание специализирующимся на подобных вопросах организациях – ОБСЕ, к примеру. Ибо после такой реакции вопросы уже есть не к украинским властям, а к европейским.
Ранее Захарова прокомментировала реакцию украинской стороны на жалобу нашей страны в Европейский суд по правам человека.
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