Внешний вид готового блюда, при этом, особого впечатления на него не произвел

Американский блогер Джейкоб, который проживает в России и ведет блог о собственных впечатлениях от страны, рассказал, чем его удивили русские на этот раз. Он поделился своими впечатлениями от неожиданного для него способа приготовления гороха на канале в Яндекс.Дзене "Американец о России".

Джейкоб пояснил, что придерживается важного правила – пробовать русские блюда не в ресторанах, а дома у россиян. Это, считает он, лучше помогает прочувствовать дух страны и народа. От дегустаций он не отказывается никогда, даже если внешний вид блюда немного отталкивающий. В этот раз его накормили горошницей, и, как заявил американец, блюдо смогло его удивить. До этого ничего подобного в своей жизни он не пробовал.

"Первое, что меня удивило – процесс приготовления. Во-первых, сперва возлюбленная тщательно выбирала крупу для рецепта, не могу сказать, по каким критериям, но длилось это минимум пятнадцать минут", – поделился он.

Потом горох оставили вымачиваться на ночь, после чего он понял, почему до этого никогда не ел подобной каши – готовить ее оказалось не так уж и просто.

После всех подготовок началось непосредственное приготовление блюда. Хозяйка взяла глиняный горшок, положила туда горох, воду, соль и отправила в духовку. Он думал, что на этом все сложности закончились, но как бы не так. Вместо того, чтобы расслабиться, хозяйке пришлось каждые 15 минут перемешивать кашу и контролировать объемы жидкости. Лишь через полтора часа все было готово. Последним этапом приготовления стало добавление сливочного масла к блюду.

"Далее мне было предложено два варианта дегустации горошницы. Поесть как кашу просто с маслом или же с гуляшом, приготовленным девушкой. Я ответил, что любопытнее пробовать сразу по-разному", – пишет он.

Джейкоб рассказал, что внешний вид блюда особо его не впечатлил, зато пахло довольно приятно. "Чистая" каша напомнила ему что-то из здорового питания, а вот вариант с гуляшом оказался, по его заявлению, невероятно вкусным. В итоге, он не пожалел, что на приготовление было потрачено так много времени.

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