Новый метод пришел к нам из популярных среди туристов стран

Менеджер одного из эскорт-агентств Артемия Берта рассказала о действующем методе "развода", который получил распространение в Азии и уже начал набирать популярность в России.

Как отметила менеджер, метод называют "консумацией". Изначально такая схема действовала, в основном, в страха юго-восточной Азии – Вьетнаме, Таиланде и Индонезии. Там работали и русские девушки. Их задача заключалась в следующем: притвориться посетительницей клуба, привлечь внимание мужчин, заказывать еду и коктейли. Действуют они на ставке официанток, однако вместе с тем выполняют и декоративную роль.

По словам менеджера, сильному полу к новым знакомствам следует относиться крайне избирательно. Мужчинам стоит приглашать девушку, руководствуясь больше собственными желаниями при выборе заведения. В таком случае вероятность "развода" стремится к нулю – если, конечно, девушка не работает во всех местах.

В каждом городе, рассказала Артемия, имеются подобные места. Многие хозяева заведений не обременены моральными предрассудками и пускают в ход все средства, чтобы увеличить доход. Девушки завлекают клиентов в сомнительные места, чтобы те тратили деньги.

"Скоро это обретет какую-то официальную форму, как OnlyFans. Например, человек не знает, куда сходить, а тут ему такая красивая реклама показывается", – поведала эксперт.



В России же жертвами подобной схемы часто становятся иностранные граждане. К примеру, симпатичная девушка заводит профиль на сайте для знакомств, привлекая иностранцев. Последние же часто щедры, чем многие представительницы прекрасного пола пользуются.

"Говорят: "Давай я тебе скину пару фоток и напишу на ягодице твое имя". И мужики начинают скидывать деньги", – рассказала Берта.

Артемия, однако, уверена, что такая история долгой не будет: в скором времени сайты будут пресекать подобное поведение со стороны пользователей.

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