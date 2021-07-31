Россиян начали обманывать по "азиатской" схеме

Россиян начали обманывать по "азиатской" схеме
Ioannis Alexopoulos/www.globallookpress.com
Новый метод пришел к нам из популярных среди туристов стран

Менеджер одного из эскорт-агентств Артемия Берта рассказала о действующем методе "развода", который получил распространение в Азии и уже начал набирать популярность в России.

Как отметила менеджер, метод называют "консумацией". Изначально такая схема действовала, в основном, в страха юго-восточной Азии – Вьетнаме, Таиланде и Индонезии. Там работали и русские девушки. Их задача заключалась в следующем: притвориться посетительницей клуба, привлечь внимание мужчин, заказывать еду и коктейли. Действуют они на ставке официанток, однако вместе с тем выполняют и декоративную роль.

По словам менеджера, сильному полу к новым знакомствам следует относиться крайне избирательно. Мужчинам стоит приглашать девушку, руководствуясь больше собственными желаниями при выборе заведения. В таком случае вероятность "развода" стремится к нулю – если, конечно, девушка не работает во всех местах.

В каждом городе, рассказала Артемия, имеются подобные места. Многие хозяева заведений не обременены моральными предрассудками и пускают в ход все средства, чтобы увеличить доход. Девушки завлекают клиентов в сомнительные места, чтобы те тратили деньги.

"Скоро это обретет какую-то официальную форму, как OnlyFans. Например, человек не знает, куда сходить, а тут ему такая красивая реклама показывается", – поведала эксперт.

В России же жертвами подобной схемы часто становятся иностранные граждане. К примеру, симпатичная девушка заводит профиль на сайте для знакомств, привлекая иностранцев. Последние же часто щедры, чем многие представительницы прекрасного пола пользуются.

"Говорят: "Давай я тебе скину пару фоток и напишу на ягодице твое имя". И мужики начинают скидывать деньги", – рассказала Берта.

Артемия, однако, уверена, что такая история долгой не будет: в скором времени сайты будут пресекать подобное поведение со стороны пользователей.

Ранее мы рассказывали о новой схеме мошенничества, благодаря которой преступники набирают на имя своих жертв кредиты.

Источник: Радиостанция "Говорит Москва" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

"Нам по барабану": Порошенко за всех украинцев ответил на статью Путина

Дерзкие слова бывшего главы Незалежной опубликовало польское СМИ

Пушков раскрыл реальную роль России в мире на примере "Северного потока – 2"

Сенатор припомнил американцам слова о "региональной державе"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей