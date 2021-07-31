Россияне выбрали приоритетные направления для народной программы "Единой России"

За две недели свое мнение высказали около миллиона человек

Граждане Российской Федерации приняли участие в опросе "Единой России" по ключевым разделам предвыборной программы партии. Всего за две недели своим мнением поделились почти миллион человек. Об этом сообщили на официальном сайте ЕР.

Наибольшую активность продемонстрировали жители Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев, Чеченской Республики. Также в десятку регионов-лидеров по активности в опросе вошли Оренбургская, Брянская, Тюменская, Белгородская, Кемеровская и Тульская области.

Большое количество предложений поступило в разделы о благосостоянии населения. Так, люди предлагают в качестве новых мер поддержки предоставить допльготы на жилье для многодетных семей, увеличить размер имеющихся выплат, расширить программу маткапитала. Кроме того, жители регионов предлагают ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия, бесплатно выдавать пенсионерам лекарства и обеспечить их мобильной связью.

Больше всего население волнуют и проблемы здравоохранения – оснащение поликлиник и больниц современным оборудованием, увеличение числа специалистов, создание дополнительных программ по диагностике и раннему выявлению заболеваний. Они считают, что спектр медуслуг в амбулаторных условиях нужно расширить, увеличить медикам зарплаты и улучшить оснащение больниц медицинскими препаратами.

Волнует россиян и направление по созданию комфортной среды для жизни, расширение программы льготной ипотеки, ускорение процесса расселения из аварийного жилья, усиление госконтроля за работой УК.

В сфере образования они выступили за поддержку школьного обучения: привлечение квалифицированных специалистов, повышение зарплат учителей.

"Единая Россия" запустила 17 июля интернет-портал для сбора предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании электронно можно двумя способами. Первый – проголосовать на сайте NP.ER.RU, второй – направить свои предложения через специальную форму.