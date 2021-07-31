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Бригады петербургского "Водоканала" будет совершать 2 августа объезд по городу, осматривая крупные фонтаны. Если празднующие день десантника люди откажутся реагировать на просьбы не купаться, службы отключат воду.
Из-за пандемии официальные мероприятия в городе отменены. Как отметили в комитете по вопросам законности и правопорядка, власти действуют в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
В остальных же случаях, подчеркнули в Смольном, ограничений нет: люди могут собираться в любом месте и проводить любые законные действия.
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