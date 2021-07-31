Тест: хорошо ли вы помните советские мультики

Несколько простых вопросов на знание кинематографа СССР

Мультипликационные картины советского периода сейчас ассоциируются со счастливым детством. Многие даже не вспомнят, сколько раз пересматривали Карлсона, Бременских музыкантов или Снежную королеву, но в одном будут уверены точно – количество будет, как минимум, измеряться десятками.

Предлагаем вам ответить на простые вопросы на знание нюансов советских мультфильмов. Сможете ответить на все правильно?