Тест: хорошо ли вы помните советские мультики

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Мультипликационные картины советского периода сейчас ассоциируются со счастливым детством. Многие даже не вспомнят, сколько раз пересматривали Карлсона, Бременских музыкантов или Снежную королеву, но в одном будут уверены точно – количество будет, как минимум, измеряться десятками.
Предлагаем вам ответить на простые вопросы на знание нюансов советских мультфильмов. Сможете ответить на все правильно?
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