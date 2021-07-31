Тест: хорошо ли вы помните советские мультики

Тест: хорошо ли вы помните советские мультики
Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com
Несколько простых вопросов на знание кинематографа СССР

Мультипликационные картины советского периода сейчас ассоциируются со счастливым детством. Многие даже не вспомнят, сколько раз пересматривали Карлсона, Бременских музыкантов или Снежную королеву, но в одном будут уверены точно – количество будет, как минимум, измеряться десятками. 

Предлагаем вам ответить на простые вопросы на знание нюансов советских мультфильмов. Сможете ответить на все правильно?

Роман ИГНАТОВ

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