Знаменитому профессору был 91 год

Не стало заслуженного журналиста РФ Ясена Засурского. Трагическую новость о кончине известного литературоведа и доктора филологических наук рассказал журналист Роман Супер в "Фейсбук".

Коллега президента факультета журналистики в МГУ не стал раскрывать причину смерти.

Засурский возглавлял журфак МГУ с 1965 по 2007 год. За это время журфак стал центром подготовки работников СМИ в нашей стране. После этого занял почетную должность президента.

Профессор за свою жизнь получил немало наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.