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Не стало заслуженного журналиста РФ Ясена Засурского. Трагическую новость о кончине известного литературоведа и доктора филологических наук рассказал журналист Роман Супер в "Фейсбук".
Коллега президента факультета журналистики в МГУ не стал раскрывать причину смерти.
Засурский возглавлял журфак МГУ с 1965 по 2007 год. За это время журфак стал центром подготовки работников СМИ в нашей стране. После этого занял почетную должность президента.
Профессор за свою жизнь получил немало наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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